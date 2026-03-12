Логістична компанія Criterion, яка належить другу прем’єр-міністра Угорщини Іштвану Гаранчі, роками перевозила готівку з Австрії до України. Про все це було відомо угорській поліції й Національній податковій та митній службі (NAV), а інколи перевезення відбувалися й за їхньої участі.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів угорського видання Telex, передає Громадське.

Як вдалося встановити, Criterion регулярно перевозила великі суми грошей із Відня до українсько-угорського кордону. Зазвичай це відбувалося щотижня, але іноді навіть кілька разів на тиждень.

Водночас угорські органи влади, зокрема поліція та NAV, із якими компанія проводила консультації, знали про те, що кошти призначені для України. Співрозмовники видання кажуть, що ці операції були повністю законними, інакше компанія та причетні до неї не змогли б здійснювати таку діяльність.

«Співробітники Criterion зазвичай на світанку їхали до Відня, до фінансової установи. Вони завантажували машини, потім приїжджали до Будапешта, перепаковували гроші в штаб-квартирі компанії та везли їх до Захоня, на кордон. Українці їздили туди, пакували гроші в захищеному місці та везли їх далі до Києва», — розповіло Telex джерело, ознайомлене з деталями транспортування.

Так, у 2021 році до України таким способом надійшло валюти на понад 4,3 мільярда євро, у 2024-му — майже 15 мільярдів євро, а у 2025-му — близько 13 мільярдів євро. Цьогоріч, за даними NAV, таким шляхом уже перевезли 900 мільйонів доларів, 450 мільйонів євро та 146 кілограмів золота.

Telex пише, що не відомо, чому вантаж, який затримали угорські правоохоронці, перевозили працівники українського «Ощадбанку», якщо компанія Criterion продовжувала надавати подібні послуги та роками виконувала такі перевезення.

За словами джерел, обізнаних із галуззю, деякі банки в певному регіоні або країні співпрацюють лише з однією компанією для перевезення грошей. Тож журналісти припускають, що банк «Райффайзен» не мав єдиної компанії-підрядника й для перевезення готівки могли розглянути альтернативу — саме так могли залучити автомобілі з українськими номерами, які діяли за дорученням «Ощадбанку».

