Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні президента Зеленського, який сказав, що йому невідомо про візит делегації Угорщини до Києва. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сійярто, вчора посольство Угорщини в офіційній дипломатичній ноті повідомило МЗС України, що угорська делегація під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Чепека відвідає Україну для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», а також попросило про зустріч з міністром енергетики України.

Також він опублікував у Facebook звернення у якому зазначено, що делегація перетне кордон у пункті пропуску “Захонь — Чоп” 11 березня та перебуватиме в Києві протягом четверга й п’ятниці (12 та 13 березня).

Як пише hromadske з посиланням на дипломатичні джерела, Міністерство закордонних справ України відповіло на ноту посольства Угорщини, що ці терміни візиту є неприйнятними.

«Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі з заступником міністра енергетики паном Габором Чепеком», — йдеться в документі.

