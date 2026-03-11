Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Провокації продовжуються – Угорщина створила “слідчу комісію”, її делегація їде в Україну – інспектувати нафтопровід “Дружба”.

Виявилося, що в українському зовнішньополітичному відомстві знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

Про це 11 березня в спілкуванні з журналістами заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією». На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою», – сказав представник МЗС.

