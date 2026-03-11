Опівдні російські терористи вчергове цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. Посеред білого дня вони спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок влучання транспортний засіб знищено. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток.

До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку «швидка» надала допомогу на місці.