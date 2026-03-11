У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 10-го та у ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

Зокрема, уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (ТОТ Донецької обл.), а також зенітний ракетний комплекс “Бук-М1” у районі Багатівки (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, українські військові завдали ураження по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Так, уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Також завдано ураження по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську (ТОТ Запорізької обл.), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.

Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.

Системне ураження складів боєприпасів, іншої логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій.