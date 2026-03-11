Підводні оптоволоконні кабелі, які передають майже весь світовий інтернет-трафік, стануть мережею датчиків для раннього попередження про землетруси та цунамі — а отже, і про різке прибережне затоплення.

У Євросоюзі тестують цей проект на ділянці біля берегів Сицилії: експериментальний кабель фіксує мікрорух морського дна вздовж активного розлому, пише «Європульс».

Ідея проста – кабель і так лежить на дні моря, а сучасні методи оптичних вимірювань дозволяють моніторити зміни навколо нього. Аналізуючи те, як змінюється проходження світла всередині волокна, вчені можуть відслідковувати вібрації, деформації та температурні зміни, тобто те, що пов’язане зі станом розломів та походженням хвиль. Коли кабель лежить на морському дні, будь-які фізичні зміни поряд з ним деформують скляне волокно.

Команда пілотного проекту FOCUS, який одержав фінансування Євросоюзу, працювала над ним сім років. В рамках випробувань вчені проклали шестикілометровий прототип кабелю через розлом North Alfeo у Катанії (Італія), у зоні високої сейсмічної активності поряд з Етною – найбільшим та найактивнішим вулканом Європи.

70% поверхні Землі покрито океанами, і саме у морі часто зароджуються землетруси, що призводять до цунамі. При цьому звичайні сейсмостанції здебільшого стоять на суші, і їхня «сліпа зона» залишається величезною. Кабелі можуть закрити цю прогалину – вони вже утворюють глобальну мережу довжиною близько 1,5 мільйона кілометрів.

Для Європи стихійні лиха, що приходять із морів, — не абстрактна загроза. Наприклад, у 1908 році землетрус магнітудою близько 7,1 бала в Мессінській протоці між Сицилією та материковою Італією викликав цунамі і став однією з найбільш смертоносних природних катастроф у регіоні — загинуло понад 80 тисяч людей.

Йдеться не про будівництво тисяч нових морських станцій, а лише про підключення сейсмічного обладнання до кабелів. Розробники кажуть, що це може бути значно дешевше, ніж робота звичайних сейсмостанцій, що особливо важливо для регіонів з обмеженими ресурсами.

Поки що технологія проходить перевірку в реальних умовах: важливо зрозуміти, як надійно відокремлювати небезпечні події від шумів — течій, судноплавства та звичайного «життя» океану, а також як вбудувати нові дані у існуючі національні та міжнародні системи оповіщення.

