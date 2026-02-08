6 та 8 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетруси в Полтавському районі Полтавської області.

Про це інформує Головний центр спеціального контролю, передає Інше ТВ.

Обидва землетруси були майже однакової магнітуди, та й відбувалися на однаковій глибині – 9 км.

Так, землетрус 6 лютого зафіксований у Полтавській ТГ магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), землетрус 8 лютого – у Мачухівській ТГ магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера).

Обидва землетруси за класифікацією відносяться до ледве відчутних.

