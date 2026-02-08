Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом на тлі переговорів Сполучених Штатів з Іраном.

Нетаньягу прибуде до Вашингтона 11 лютого.

Про це повідомляє FREEДОМ з посиланням на Axios.

Раніше їхня зустріч була призначена на 18 лютого. Тема переговорів — контакти США з Іраном. Йдеться про можливу ядерну угоду. Ізраїль вважає, що його інтереси можуть не врахувати.

США та Іран раніше провели переговори в Омані. Дональд Трамп назвав їх успішними. В Ізраїлі наполягають на обговоренні ракетної програми Ірану. Тегеран відмовляється включати це питання. Перенесення дати візиту ініціював сам ізраїльський прем’єр.

Як повідомляло Інше ТВ, Посольство США в Тегерані радить громадянам США покинути Іран – і не водою