Цими вихідними у Миколаєві відбулося два матчі в межах Суперліги, в яких брав участь МБК «Ніко-Баскет».

Про результати зустрічей повідомляється на фейсбук-сторінці миколаївського баскетбольного клубу, передає Інше ТВ.

Так, матч з «Черкаськими Мавпами» 7 лютого завершився перемогою миколаївців — 69:56.

Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:

Алекс Пікок — 23 очки + 7 підбирань + 6 перехоплень + 2 блок-шоти;

Максим Грищук — 11 очок + 6 підбирань;

Максим Сафонов — 10 очок + 3 підбирання;

Джамір Маултрі — 7 очок + 2 підбирання;

Богдан Лукʼян — 6 очок + 6 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення;

Олександр Гарбар — 4 очки + 3 підбирання;

Максим Зайцев — 4 очки + 2 підбирання.

А ось зустріч 8 лютого з «Харківськими Соколами» була програшною для МБК «Ніко-Баскет» – 72:80 на користь харків’ян.

Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:

Артем Водолазський — 19 очок + 7 підбирань + 4 перехоплення + 3 блок-шоти;

Максим Грищук — 12 очок + 11 підбирань;

Алекс Пікок — 11 очок + 7 підбирань + 5 передач;

Максим Сафонов — 10 очок;

Джамір Маултрі — 7 очок;

Богдан Лукʼян — 7 очок + 4 перехоплення;

Максим Зайцев — 6 очок.

Як повідомляло Інше ТВ, Суперліга. Миколаївський «Ніко-Баскет» в овертаймі поступився «Київ-Баскету»