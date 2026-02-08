Цими вихідними у Миколаєві відбулося два матчі в межах Суперліги, в яких брав участь МБК «Ніко-Баскет».
Про результати зустрічей повідомляється на фейсбук-сторінці миколаївського баскетбольного клубу, передає Інше ТВ.
Так, матч з «Черкаськими Мавпами» 7 лютого завершився перемогою миколаївців — 69:56.
Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:
Алекс Пікок — 23 очки + 7 підбирань + 6 перехоплень + 2 блок-шоти;
Максим Грищук — 11 очок + 6 підбирань;
Максим Сафонов — 10 очок + 3 підбирання;
Джамір Маултрі — 7 очок + 2 підбирання;
Богдан Лукʼян — 6 очок + 6 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення;
Олександр Гарбар — 4 очки + 3 підбирання;
Максим Зайцев — 4 очки + 2 підбирання.
А ось зустріч 8 лютого з «Харківськими Соколами» була програшною для МБК «Ніко-Баскет» – 72:80 на користь харків’ян.
Найрезультативнішими гравцями нашої команди стали:
Артем Водолазський — 19 очок + 7 підбирань + 4 перехоплення + 3 блок-шоти;
Максим Грищук — 12 очок + 11 підбирань;
Алекс Пікок — 11 очок + 7 підбирань + 5 передач;
Максим Сафонов — 10 очок;
Джамір Маултрі — 7 очок;
Богдан Лукʼян — 7 очок + 4 перехоплення;
Максим Зайцев — 6 очок.
