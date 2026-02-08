«Сьогодні варто окремо відзначити роботу всіх тих рятувальників, які в будь-який час, у будь-яку погоду, за будь-яких обставин і під обстрілами працюють разом з енергетиками, разом з усіма, щоб люди могли жити. За цей тиждень проявили себе найбільше працівники ДСНС України, які задіяні в роботах саме на енергетичних об’єктах: Василь Ващенко, Сергій Губенко, Руслан Дубик, Максим Єпіфанов, Сергій Ковальчук, Анатолій Коломієць, Олександр Кожара, Олександр Микода, Руслан Плахтієнко, Володимир Стрельчук, Іван Тимченко, Дмитро Ткаченко, Іван Хмельницький, Євген Шепетун, Михайло Чорнокалов. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам, кожному й кожній, хто своєю роботою забезпечує Україні можливість вистояти цими днями, цією зимою!

Кожен із наших партнерів має усвідомлювати свою силу, свою можливість підтримати Україну та захистити життя. Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. Я хочу подякувати всім, хто з Україною.

Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути.

Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1446-го дня повномасштабної війни.

