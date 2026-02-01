Матч 1 лютого у Рівному завершився з рахунком 67:73 на користь киян.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці МБК «Ніко-Баскет», передає Інше ТВ.

Статистика гравців миколаївської команди така:

Максим Грищук — 15 очок + 7 підбирань + 4 перехоплення:

Джамір Молтрі — 12 очок + 3 підбирання;

Богдан Лукʼян — 11 очок + 2 підбирання + 2 передачі + 2 перехоплення;

Олександр Гарбар — 8 очок + 2 підбирання;

Віталій Володін — 6 очок + 2 підбирання;

Максим Сафонов — 6 очок + 2 підбирання + 2 передачі;

Дмитро Лихой — 4 очки + 5 підбирань;

Максим Зайцев — 5 очок + 4 підбирання.

МБК «Ніко-Баскет» дякує вболівальникам, які підтримують команду не лише на трибунах, а й біля екранів: «Ваша підтримка відчувається всюди!».

