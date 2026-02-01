Ціна Bitcoin впала до найнижчого рівня з часу тарифного шоку минулого року. У суботу Bitcoin подешевшав на 7% – до $76,503. У неділю вранці він трохи підріс до $78,687, але все ще впав приблизно на 10% з початку року, це пише ЛБ.

Це відбулося на тлі стрімкого зростання цін на золото та інші дорогоцінні метали, оскільки інвестори шукали безпечні активи на тлі зростаючої геополітичної напруженості та тарифних загроз. Золото останніми днями сягало рекордних $5,600 за тройську унцію (+23%), але в п’ятницю його ціна різко впала до близько $4,800.

Минулого року Bitcoin досяг рекордних майже $125,000 на тлі схвальної реакції інвесторів на дії президента США Дональда Трампа, спрямовані на підтримку криптовалют: призначення лояльних регуляторів, припинення контролю за криптокомпаніями та ухвалення правил для стейблкоїнів.

З того часу його ціна різко впала. Інші токени, включаючи Ethereum і Solana, також сильно втратили вартість із моменту піку минулого року.

Тарифні погрози Трампа, його вимоги щодо Гренландії та ширші геополітичні напруженості з Іраном і Венесуелою штовхають інвесторів купувати золото і срібло, тоді як криптовалюту розглядають як ризиковіший актив.