Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує членство України в Європейському Союзі, однак першочерговим завданням для ЄС наразі є інтеграція країн Західних Балкан.

Про це Таяні сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, пише ЛБ.

За словами Таяні, Італія має чіткі зобов’язання перед балканськими державами, які для Рима залишаються пріоритетом у процесі розширення Євросоюзу.

“Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов’язання і які для нас є пріоритетом”, — наголосив міністр.

Він також повідомив, що 3 березня в Римі відбудеться зустріч формату “Друзі Балкан”, а 1 квітня італійська делегація разом із міністром закордонних справ Німеччини відвідає Белград, щоб продемонструвати підтримку Сербії.

Водночас глава МЗС Італії запевнив, що Рим допомагатиме Україні на її шляху до членства в ЄС.

“Італія підтримає вступ України до Євросоюзу, але країна має пройти певний шлях”, — зазначив Таяні.