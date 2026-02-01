Як повідомляло Інше ТВ, На Дніпропетровщині загинули 12 шахтарів, ще 7 поранено – сьогодні росіяни дроном атакували автобус (ФОТО)

Станом на 18.00 відомо про 12 загиблих людей та 17 поранених, 9 з них перебуває у тяжкому стані. Інформація про потерпілих постійно уточнюється.

Про це інформує Офіс Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Удень 1 лютого 2026 року, близько 15:45, війська рф завдали удару безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області. Ворожа атака сталася поблизу службового автобуса, яким працівники шахти поверталися додому після робочої зміни.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратура розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.

Прокурори разом із правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого збройними силами рф проти мирного населення України.

Досудове розслідування триває.