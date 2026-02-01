Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Бажаю здоров’я!

Щойно провів селектор по ситуації в усіх наших регіонах. Дніпровщина: у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу – автобус із шахтарями: на жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені. Міста Нікополь, Марганець були з відключеннями електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Були удари й по логістиці – по залізниці на Дніпровщині. На Сумщині, в Конотопі, сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються дуже швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами.

Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація, це дуже важливо, дякую. Видаються теплові набори для людей, ми будемо збільшувати цю програму. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких наборів. Хочу подякувати Нафтогазу за підтримку цієї програми. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. Це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації, – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо.

Була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти. Надається гаряче харчування, усім хто потребує такої підтримки допомога буде надана. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше, дуже цього прошу, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію.

Були також доповіді по ситуації на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій області, Чернівецькій області. Окремо ми обговорювали з міністром енергетики взаємодію з Румунією. Були доповіді по Донеччині, важливо, що на кожну потребу служби реагують. Одеса й область – триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині – роботи там ведуться. Були звіти й по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, по Миколаєву й області. Чернігівщина, Херсонщина, наше Запоріжжя та область – багато обстрілів, і на кожен із них має бути відповідь – як військова, так і дипломатична. Перше залежить від наших воїнів, але друге – більше від партнерів.

Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч – тристоронню – на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу.

Щойно говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі.

Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно.

Сьогоднішній російській удар по автобусу на Дніпровщині – це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному у світі, хто з Україною!

Слава Україні!”