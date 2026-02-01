МБК «Ніко-Баскет» з рахунком 74:84 поступилися в стартовій грі туру Суперліги у Рівному господарям паркету.
Про це повідомили в МБК «Ніко-Баскет», передає Інше ТВ.
Найрезультативнішими гравцями миколаївської команди стали:
Максим Грищук — 13 очок + 8 підбирань;
Віталій Володін — 13 очок + 4 підбирання;
Джамір Молтрі — 15 очок;
Максим Сафонов — 9 очок + 4 підбирання + 4 передачі;
Олександр Гарбар — 8 очок + 4 підбирання;
Дмитро Лихой — 5 очок + 6 підбирань.
МБК «Ніко-Баскет» дякує вболівальникам за підтримку!
