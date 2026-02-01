На танкері Marinera, який берегова охорона США 7 січня затримала в Атлантичному океані, серед членів екіпажу були українці із Одеської та Херсонської областей. Вони розповіли, що відбувалося на судні, як американці затримували танкер, що прямувало до Венесуели ймовірно за нафтою, а також про компанію, яка їх брала в команду.

Про те, як українські моряки опинилися на підсанкційному судні із російським прапором, хто їм давав команду наближатись до Венесуели та що вони зробили, коли дізналися про справжній маршрут танкера, у сюжеті “Суспільного”.

На танкері до затримання перебували 17 українців і двоє росіян, – один з Астрахані, а другий запроданець з Криму.

Він має проросійські погляди й конфліктував з українською командою. Українці його дражнили питанням “Чий Крим?” – він злився.

Більшість українців із Marinera – родом з Одеської й Херсонської областей. Їх уже майже всіх відпустили, окрім одного. Уже колишні члени екіпажу танкера розповіли, що про переслідування танкера американцями вони не знали – в курсі були тільки капітан і його старший помічник, а інтернет на судні було вимкнено, тож українці не могли зв’язатися із родичами в Україні.

Після затримання танкера його перемістили до берегів Шотландії, а морякам запропонували дати свідчення у США, і на це погодилося п’ятеро членів екіпажу. Іншим купили квитки, хто куди забажав.

Але в Україну повертатися моряки бояться, бо думають, що їм оголосять підозри в державній зраді.

За словами українських моряків, за останній місяць роботи їм не заплатили, а компанія, яка їх наймала, видалила всі свої акаунти разом із переписками з Telegram і з WhatsApp.