Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.02.26
особового складу / personnel – близько 1 240 680 (+1 090) осіб / persons
танків / tanks – 11 625 (+6) од.
бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 980 (+3) од.
артилерійських систем / artillery systems – 36 777 (+9) од.
РСЗВ / MLRS – 1 632 (+0) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 290 (+0) од.
літаків / aircraft – 435 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 120 134 (+206) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 205 (+0) од.
кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 76 439 (+62) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 055 (+1) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.