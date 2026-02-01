30 січня особистою першістю стартував юніорський чемпіонат України з фехтування на рапірах.

На доріжки столичного клубу «Ля Флєш» вийшли понад 100 учасниць та учасників з Києва, Миколаєва, Чернівців, Черкас, Білої Церкви, Львова та Львівської області.

Про успіхи миколаївських рапіристів в індивідуальному та командному заліках повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Так, в індивідуальному заліку Артем Коржовой-Лернер здобув «срібло», а Мілана Степовик – «бронзу».

В командному заліку змагання хлопців завершилися поверненням на найвищу сходинку п’єдесталу Миколаєва, який святкував перемогу рік тому, але поступився Києву у фіналі осіннього ЮЧУ. Цього разу Артему Коржовому‑Лернеру, Микиті Асташову, Богдану Завальному та Глібу Семенову у поєдинку за золото протистояли львів’яни, які перед тим якраз і змусили скласти зброю чинних чемпіонів (45:37). Львівська четвірка дала гідний бій і миколаївцям, але все ж програла, відтак отримавши срібло (38:45).

Серед дівчат у командному заліку представниці Миколаєва – Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Поліна Чуприна – з рахунком 45:32 поступилися киянкам, тож зійшли на другу сходинку п’єдесталу.

Фото ФФУ та Олексія Бризгалова

Як повідомляло Інше ТВ, Мілана Степовик з Миколаєва – переможниця Всеукраїнських змагань найсильніших з фехтування на рапірах