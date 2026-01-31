Туфлі початку 2010-х знову будуть актуальні. Valentino Rockstud, одна з найвпізнаваніших моделей свого часу, знову опинилася в центрі уваги на тлі загального відродження естетики ранніх 2010-х.

Повернення Valentino Rockstud виглядає закономірним на фоні камбеку інших знакових речей тієї епохи — масивного ременя Gucci часів Алессандро Мікеле, сумки Balenciaga City та підборів Saint Laurent Tribute. Мода активно переосмислює період, який ще нещодавно вважався застарілим, і культові аксесуари знову стають актуальними для нової аудиторії, пише Vogue і Фокус.

Повернення культового взуття

Нову хвилю інтересу до Valentino Rockstud спровокував трейлер фільму “Диявол носить Prada 2”. У першому ж кадрі Міранда Прістлі з’являється в червоних туфлях Valentino Rockstud, впевнено крокуючи коридорами журналу Runway.

Фото: Кадр із фильму

Цей епізод миттєво став вірусним і викликав активне обговорення в TikTok та X. Частина користувачів сумнівалася, що Міранда Прістлі могла б обрати саме це взуття, вважаючи його надто масовим і не відповідним статусу головної редакторки. Водночас інші наголошували: якщо хтось і здатен повернути культову річ із минулого та знову зробити її модною, то це саме Міранда Прістлі. У підсумку дискусія зійшлася до простої формули: якщо Міранда носить Valentino Rockstud — вони справді повернулися.

Valentino Rockstud в 2010-х

Модель Valentino Rockstud уперше представили в сезоні осінь-зима 2010/2011. Її створили креативні співдиректори бренду Valentino Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі. Взуття стало частиною тренду на гладіаторські силуети, що домінували на початку десятиліття. Дизайн надихався архітектурою Рима та архівними кутюрними колекціями Valentino, поєднуючи елегантну форму з металевими шипами як ключовим декоративним елементом.

Valentino Rockstud швидко стали символом балансу між класикою та провокацією і відповідали образу жінки початку 2010-х — витонченої, але сміливої. Згодом характерні шипи з’явилися не лише на взутті, а й на сумках, клатчах, сандалях та одязі, перетворившись на впізнаваний фірмовий код бренду.

Культурний статус моделі закріпили знаменитості. Аксесуари Valentino Rockstud обирали Дженніфер Лопес, Періс Гілтон, Енн Гетевей, Бейонсе та Міранда Керр. Водночас надмірна популярність зіграла проти моделі: наприкінці 2010-х вона втратила актуальність і стала символом своєї епохи поряд із басками та масивними прикрасами.