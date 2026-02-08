Європейська комісія готує 20-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє Українська служба «Польського Радіо», до нього додано «чорний список» російських компаній та фізичних осіб із забороною в’їзду до ЄС, блокуванням активів та обмеженням торгівлі й співпраці.

У понеділок, 9 лютого, посли країн ЄС розглянуть ці пропозиції. Для затвердження потрібна одностайність, і очікується, що рішення буде ухвалене напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До «чорного списку» мають увійти, зокрема, російські нафтопереробні заводи, атаковані Україною, щоб унеможливити їхнє відновлення за участю європейських компаній. Також санкції можуть торкнутися 10 суден зі Сполучених Арабських Еміратів для посилення тиску на «тіньовий флот» Росії.

Окрім того, санкції передбачають обмеження для понад 30 компаній та осіб, пов’язаних із російським оборонним сектором, а також для 13 компаній з Китаю, Білорусі, Узбекистану, Казахстану та ОАЕ, які допомагають обходити санкції. У список також внесуть пропагандистів, причетних до злочинів у Бучі, а також тих, хто викрадає українських дітей і вивозить їх до Росії, а також відповідальних за крадіжки й руйнування української культурної спадщини.

Як повідомляло Інше ТВ, В наступному пакеті санкцій ЄС може заборонити морські перевезення російської нафти