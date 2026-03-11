Сьогодні, 11 березня, приблизно о 8:40 в районі буд. № 3 по вул. Колодязній у Миколаєві 34-водійка BMW 525d, рухаючись заднім ходом із паркувальної зони, допустила наїзд на чоловіка, який перебував на проїзній частині.

Внаслідок ДТП 84-річний пішохід з тілесними ушкодженнями був доставлений до медичного закладу.

Наразі поліцейські встановлюють обставини і причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 098-351-03-55 або 102.