У січні – лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету від платників Миколаївщини надійшло 536,1 млн грн військового збору, що на 30,6 відс., або на 125,7 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага цього збору в надходженнях до державного бюджету становить 19,8 відсотка. Про це у своєму коментарі повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Керівник розповів про ставки військового збору:

– для ФОП першої, другої та четвертої груп – 10 відс. від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2026 році розмір щомісячного авансового внеску – 864,7 грн);

– для платників єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 відс. від отриманого доходу щоквартально;

– для ФОП на загальній системі оподаткування – 5 відс. від чистого річного оподатковуваного доходу;

– з найманих працівників – 5 відс. від нарахованої заробітної плати.

Водночас, самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. Підстави для звільнення:

відомості, отримані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) самозайнятої особи;

особа має право подати заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, копію контракту.

Очільник податкової нагадав, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Своєчасне надходження військового збору від бізнесу регіону свідчить про сумлінність платників податків – роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір. Сплата військового збору забезпечує Збройні Сили України необхідними коштами, які допоможуть якнайшвидше подолати ворога і вибороти довгоочікувану перемогу.

Валерій Політило звернувся до роботодавців з проханням своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки до бюджету, у тому числі, військовий збір. Сплата військового збору є почесним внеском кожного громадянина у підтримку боєздатності Збройних Cил України. Разом – ми Сила! Разом переможемо!

Дякуємо платникам за фінансову підтримку українського війська, дякуємо кожному, хто в ці непрості для держави часи проявляє стійкість і відповідально виконує свої фінансові зобов’язання. Фахівці податкової служби Миколаївщини на постійній основі проводять зустрічі з бізнесом надають адміністративні послуги, практичну і консультаційну допомогу.

Посадовець звернув увагу, що для якісного сервісного обслуговування платників податків на Миколаївщині працює Офіс податкових консультантів. Представники бізнесу, громадськості та громадяни мають можливість отримати від податківців усну фахову консультацію, з урахуванням своїх конкретних ситуацій.

Комунікації податкової служби спрямовані на підтримку відкритого діалогу і розвиток партнерських відносин з платниками і є вагомим стимулом, який мотивує працювати спільно для стабільного наповнення бюджетів країни. Результатом нашої спільної роботи є підвищення рівня добровільного виконання податкового законодавства суб’єктами господарювання, а отже – і своєчасне наповнення бюджетів, – підсумував податківець.