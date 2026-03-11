У Миколаєві поліцейські повідомили чоловікові про підозру у неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Перебуваючи в стані сп’яніння та гуляючи вулицями міста, фігурант повідомив на спецлінію 102, що начебто на одній із вулиць в обласному центрі замінував зупинку громадського транспорту.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. За скоєне мешканцю області загрожує до шести років ув’язнення.