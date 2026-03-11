Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеоматеріал, у якому чоловік рекламував продаж цивільного транспортного засобу з службовими номерними знаками Національної поліції України.

Правоохоронці, за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції, встановили особу правопорушника. Ним виявився 30-річний мешканець Миколаєва.

Відносно чоловіка поліцейські винесли постанову про накладення штрафу за ч. 2 ст. 121-3 КУпАП.

Поіція наголошує: номерні знаки, поліцейський однострій та символіка є офіційними атрибутами службової діяльності. Їх можуть використовувати виключно працівники Національної поліції України під час виконання службових обов’язків.