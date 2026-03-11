“Делегація для розслідування стану нафтопроводу «Дружба» вже вирушила до Києва”, пише MTI, спираючись на інформацію парламентського державного секретаря Міністерства енергетики Габора Чепека.

Про візит розповів сам Чапек, цитує Telex.

Габор Чепек заявив на прикордонному пункті Захонь, що метою делегації є проведення предметного діалогу за столом переговорів не лише з київською енергетичною адміністрацією, а й з послами там і представником Європейської Комісії.

4 березня було опубліковано постанову уряду про створення слідчої комісії, яку уряд направить до України для оцінки стану нафтопроводу «Дружба». Делегацію очолює Габор Чепек, а крім нього в роботі беруть участь експерт нафтової промисловості, державний лідер з досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку. У своїй заяві в середу Чепек не назвав членів комісії, але вже було відомо, що MOL також делегувала до неї свого члена.

За словами Чепека, слідчий комітет вже провів переговори в Братиславі з гравцями словацького енергетичного ринку та енергетичним урядом, і вони домовилися, що Словаччина приєднається до угорської делегації. Комітет також написав листа віце-прем’єр-міністру України, відповідальному за енергетичні питання.

Росія здійснила руйнівну атаку на нафтопроводі “Дружба” наприкінці січня. За словами української сторони, атака мала серйозні технічні наслідки, і відновлення триватиме довше. Угорський уряд, навпаки, стверджує, що несправність вже усунена, і що поставки нафти не продовжуватимуться через політичне рішення України. Орбан написав відкритого листа Володимиру Зеленському, а угорська сторона не постачатиме дизельне паливо через неможливість постачання нафти, блокуватиме виплату кредиту допомоги ЄС, а також погрожуватиме обмеженням експорту електроенергії. Віктор Орбан оголосив про створення спільного слідчого комітету “Дружба” зі словаками у п’ятницю.

Нагадаємо, минулого тижня Чепек надіслав ультиматум міністру енергетики України Денису Шмигалю, в якому дав Києву три дні на відновлення роботи «Дружби».

Нагадаємо, Українських інкасаторів в Угорщині 28 годин тримали в кайданках, допитували українською, відмовили в меддопомозі, – МЗС