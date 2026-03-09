У МЗС розкрили подробиці свавілля, яке вчинила влада Угорщини і самим затриманням інкасаторів Ощадбанку, і тим, як із ними поводилися. Ось що стало відомо.

5 березня силовими структурами Угорщини на кільцевій дорозі міста Будапешт були затримані 7 співробітників та 2 автомобілі служби інкасації АТ “Державний ощадний банк України”, які здійснювали перевезення з міста Відень в Україну цінного вантажу на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ “Ощадбанк”.

Вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети.

Після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима.

У громадян України було вилучено особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, Посольство України в Угорщині чи роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.

При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю.

Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих чинився психологічний та фізичний тиск.

В порушення всіх загальноприйнятих норм, громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською.

Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката.

Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі.

В повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини Посольству України було зазначено про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими співвітчизниками. Проте в подальшому співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представникам дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування громадян України.

МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції.

Хоча доказів причетності затриманих громадян України до протиправних дій не було і вони увесь час мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції 6 березня 2026 року угорською стороною було прийнято рішення про депортацію українців та 3-річну заборону в’їзду на територію Шенгену. Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення.

Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися.

Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна.

Наполягаємо на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм.

МЗС України вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ “Ощадбанк”.

Українська сторона добиватиметься справедливості всіма наявними національними та міжнародними правовими засобами.

Україна залишає за собою право на належні заходи реагування.