Сини президента США Дональда Трампа — Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший — інвестували у стартап безпілотників Powerus, який веде перемовини про купівлю українських компаній-виробників дронів.

Про це пише Wall Street Journal і Громадське.

Так, Powerus планує почати торгувати на біржі NASDAQ, і для цього хоче здійснити «зворотне злиття» з публічною компанією Aureus Greenway Holdings, яка володіє полями для гольфу у Флориді.

Серед акціонерів Aureus Greenway — інвестиційний фонд Трампів American Ventures, а також компанія Unusual Machines, яка виробляє компоненти дронів та акціонером і членом консультативної ради якої є син американського президента — Дональд Трамп-молодший.

«Ринок дронів буде рости набагато швидше, ніж ринок полів для гольфу», — сказав гендиректор Powerus Ендрю Фокс.

Бретт Велікович, співзасновник Powerus і ветеран Сил спеціальних операцій США, розповів, що компанія веде переговори з українськими виробниками дронів, щоб купити їх або ліцензувати їхні технології для виробництва БпЛА у США.