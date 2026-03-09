Про погіршення стану Патріарха повідомили в УПЦ Київського патріархату.

-Повідомляємо, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів м. Києва.

Його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Святійшого Патріарха Філарета.

Нагадаємо, у минулому році предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Київського Патріархату Філарет склав заповіт, в якому заборонив після своєї смерті справляти обряд відспівування ієрархам канонічної Православної церкви України (ПЦУ). У духовному заповіті Філарет зазначив, що українська церква не має іншого шляху, крім незалежного (автокефального) об’єднання. І звернувся до православного єпископату та вірян із закликом забути міжконфесійні непорозуміння.

Зокрема, Філарет хоче, щоб усі гілки українського православ’я зібралися на новий об’єднавчий Собор для “створення справді єдиної Української Православної Церкви, незалежної від Москви і Константинополя”, з патріархом на чолі.

