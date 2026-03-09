Повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння в одному із сіл Доманівської громади Вознесенського району горить автомобіль ВАЗ-21099 надійшло до поліції ввечері 6 березня від 36-річного власника транспортного засобу.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та рятувальники, які ліквідували пожежу.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час огляду місця події поліцейські вилучили газовий балон та сірники.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що того вечора між потерпілим та 53-річним чоловіком під час спільного вживання алкогольних напоїв виник словесний конфлікт. Причиною сварки стало те, потерпілий мав віддати фігурантові гроші за виконану роботу.

Образившись, чоловік схопив газовий балон, підпалив та спрямував полумʼя у бік автомобіля потерпілого.

Нині слідчі за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

