Обидві нагороди були заокеанськими.
Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.
Так, стрічка режисера Мстислава Чернова здобула перемогу від Гільдії сценаристів Америки та отримала нагороду у категорії «Найкращий сценарій документального фільму».
Крім того, Мстислав Чернов разом з Алексом Бабенком отримали відзнаку Американського товариства кінооператорів у категорії документального кіно.
