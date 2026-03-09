Обидві нагороди були заокеанськими.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Так, стрічка режисера Мстислава Чернова здобула перемогу від Гільдії сценаристів Америки та отримала нагороду у категорії «Найкращий сценарій документального фільму».

Крім того, Мстислав Чернов разом з Алексом Бабенком отримали відзнаку Американського товариства кінооператорів у категорії документального кіно.

Як повідомляло Інше ТВ, Стрічка “2000 метрів до Андріївки” отримала нагороду Гільдії режисерів Америки