Слідством встановлено, що з листопада 2024 року керівник одного із секторів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області разом із підлеглим організували схему одержання неправомірної вигоди від місцевих фермерів за перереєстрацію сільськогосподарської техніки. До так званого «пакета платних послуг» також входило і оформлення посвідчення тракториста-машиніста без проходження навчання та складання іспитів, повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Загалом задокументовано 15 епізодів одержання обвинуваченими неправомірної вигоди на суму понад 100 тисяч гривень.

У серпні 2025 року їх незаконну діяльність припинено прокурорами та слідчими ДБР.

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачені звільнені з органу державної влади.

Обвинувальний акт скеровано до суду.