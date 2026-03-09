У Мішково-Погоріловому запрацювала гібридна сонячна станція.

Енергетичне обладнання потужністю 30 кВт із системою накопичення енергії на 30 кВт/год встановлено в межах меморандуму про співпрацю. Реалізацію проєкту забезпечили партнери обласної ради – Регіональна асоціація територіальних громад.

Про це повідомили в Миколаївській облраді, передає Інше ТВ.

Нова станція живитиме дві водонапірні вежі, що забезпечують водопостачання для понад 970 домогосподарств села та об’єктів місцевої інфраструктури. За відсутності перебоїв з електроенергією вироблену сонячну енергію планують використовувати для освітлення вулиць, роботи школи, громадських установ, соціальних закладів і волонтерського штабу.

