Правопорушник у присутності малолітньої дитини погрожував дружині, ображав та вдарив її, після чого підпалив вхідні двері квартири. Пожежу поліцейські ліквідували, притягнули до адмінвідповідальності кривдника та винесли йому терміновий заборонний припис.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Подія сталась днями в обласному центрі. До операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення від 30-річної місцевої мешканки про те, що її чоловік чинить відносно неї домашнє насильство у присутності їхньої малолітньої доньки. На місце події негайно прибули працівники сектору протидії домашньому насильству Миколаївського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечері потерпіла зустрілась зі своїм чоловіком поблизу одного із супермаркетів, неподалік від місця проживання. У ході розмови чоловік почав ображати жінку нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою, штовхати та завдав удару по обличчю. Усе це відбувалося на очах у малолітньої дитини. Після скоєного правопорушник зник у невідомому напрямку.

Під час спілкування з правоохоронцями на мобільний потерпілої надійшло відео, на якому зображено, що чоловік підпалює вхідні двері її квартири. Поліцейські негайно вирушили за адресою проживання заявниці та викликали рятувальників.

На місці співробітники протидії домашнього насильства виявили загоряння та ліквідували його підручними засобами до прибуття рятувальників, а 34-річного правопорушника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, притягнули до відповідальності.

З метою недопущення повторного вчинення домашнього насильства поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-2 КУпАП, який для подальшого розгляду надіслали до суду. Також винесли терміновий заборонний припис.

Після проведення оцінки ризиків правоохоронці запропонували жінці тимчасовий прихисток. Разом із малолітньою донькою її доправили до спеціалізованого центру для жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства. Нині родина перебуває у безпечному місці та отримує комплексну допомогу — соціальну, психологічну й правову.

Вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чоловіка за фактом підпалу дверей.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві є притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, – як отримати прихисток