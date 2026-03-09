Подія сталася ввечері 8 березня в одному з мікрорайонів міста. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на проїзній частині пр. Героїв України стоїть автомобіль, на багажному відділенні якого танцюють двоє хлопців. Після того, як сигнал світлофора змінився на зелений, молодики сіли у легковик та продовжили рух.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Поліцейські Миколаївського районного управління поліції оперативно встановили особи правопорушників — ними виявилися 23-річний та 24-річний мешканці обласного центру, один із яких є власником автомобіля.

Свої дії один із молодиків пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, і так вирішили повеселитись. Другий чоловік відмовився від дачі пояснень.

Нині правоохоронці встановлюють, хто саме перебував за кермом транспортного засобу в момент вчинення правопорушення.

Дії молодиків поліцейські кваліфікували як адміністративний проступок – ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство». Матеріали будуть скеровані до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.

