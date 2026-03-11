У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового знайшли гранату. Це тіло передали з РФ в межах обміну. Раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку, але це вперше, коли у самому тілі. Цього разу експертів, які проводили розтин, довелося евакуювати.

Про це Суспільному розповів начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

За його словами, вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула – залишилась під правим стегном.

“Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату”, – каже Бачинський.

Після цього з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.

“Її вивезли на полігон, там підірвали, а так – могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого”, – розповідає Бачинський.

Раніше Суспільне розповідало як у Чернівцях проводять ідентифікацію тіл, які передають у межах з обміну з РФ: