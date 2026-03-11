“Українці вже погрожують моїй родині, дітям та онукам. У всіх все добре, але всьому є своя межа”, — написав Орбан.

У квітні в Угорщині вибори, на яких Орбану дуже треба перемогти, інакше корупційні скандали його таки здоженуть. Цього разу це завдання не з легких – опозиція його випереджає, але останні агресивні дії, його постійні наїзди на Україну, які від пояснює турботою про угорців, дозволили йому скоротити відставання. Але воно є, і для його подолання в Угорщині вже працює російський десант, який має завдання будь-що вирвати для Орбана перемогу. Ця команда розгорнула агресивну дезінформаційну кампанію, але, схоже, цього разу вона перевищить все, що ми бачили до того.