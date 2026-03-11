Два дні поспіль росіяни атакують БПЛА нафтотранспортну інфраструктуру Групи Нафтогаз на півдні України.

Зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, люди живі, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Це далеко не перша атака на різні ділянки нашої інфраструктури.

З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу «Дружба» в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду.

А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна — унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи.

Підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Загалом лише від початку цього року росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз, підкреслив Корецький.

В той же час окупанти жаліються на атаки ЗСУ, щоб «зупинити постачання газу європейським споживачам».

Як заявили в “Газпромі”, 10 і 11 березня ЗСУ атакували три компресорні станції – “Російська”, “Берегова” і “Козача” -, що забезпечують надійність експортних поставок газу газопроводами “Турецький потік” і “Блакитний потік”. Усі атаки нібито вдалося відбити.

Усього з 24 лютого об’єкти “Газпрому” атакували 12 разів.

У Міноборони РФ заявили, що метою атаки по компресорній станції «Російська» у Краснодарському краї було зупинення постачання газу європейським споживачам. Станція забезпечує подачу газу трубопроводом «Турецький потік».