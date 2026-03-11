Співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку, яка не змогла пройти відеоверифікацію, тому що прапор за її спиною був ідентифікований як російський.

Але виявилось, що якраз цього разу дійсно не все так однозначно, бо виявилося, що прапор не російський, а словенський.

Після цього вже Національний банк вимагає пояснень щодо цієї публікації співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит «Економічної правди».

«Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю», — зазначили у регуляторі.

Там підкреслили, що можуть дати свою оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До того моменту там відмовляються коментувати ситуацію, оскільки отримана під час здійснення наглядових дій інформація належить до банківської таємниці.

«У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку», — зазначають в НБУ.

Зокрема, Нацбанк зазначив, що зможе застосувати до банку заходи впливу, передбачені постановою №346.