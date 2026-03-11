НЕК “Укренерго” планує застосувати ГПВ у ЧЕТВЕР, 12 березня, з 17:00 до 23:00.
В розрізі підчерг прогноз виглядає так:
1.1 – 22:30 – 23:30;
1.2 – 19:00 – 22:30;
2.2 – 16:30 – 19:00;
3.1 – 22:30 – 23:30;
4.1 – 19:00 – 22:30;
5.2 – 19:00 – 21:30;
6.2 – 16:30 – 19:00.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/
У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/