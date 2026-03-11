Попереднє розслідування показує, що США винні в ударі по школі в Ірані. За даними триваючого військового розслідування, застарілі дані про цільове призначення могли призвести до помилкового ракетного удару, що спростовує твердження президента Трампа про те, що Іран сам може бути винним.

Про це пише The New York Times.

За словами американських чиновників та інших осіб, знайомих з попередніми висновками, триваюче військове розслідування встановило, що Сполучені Штати несуть відповідальність за смертельний ракетний удар «Томагавком» по іранській початковій школі.

Удар 28 лютого по будівлі початкової школи Шаджара Тайєбех став результатом помилки американських військових, які завдавали ударів по сусідній іранській базі, частиною якої раніше була шкільна будівля. Офіцери Центрального командування США створили координати цілі для удару, використовуючи застарілі дані, надані Розвідувальним управлінням Міністерства оборони, повідомили люди, інформовані про розслідування.

Чиновники наголосили, що висновки є попередніми, і що є важливі питання без відповіді щодо того, чому застаріла інформація не була перевірена подвійно.

Удар по школі, повній дітей, безсумнівно, буде зафіксовано як одна з найруйнівніших окремих військових помилок за останні десятиліття. Іранські чиновники заявили, що кількість загиблих склала щонайменше 175 осіб, більшість з яких – діти.

Хоча загальний висновок був загалом очікуваним — Сполучені Штати є єдиною країною, що бере участь у конфлікті та використовує ракети «Томагавк», — він уже кинув тінь на військову операцію США в Ірані.

Спроби президента Трампа уникнути провини за удар також ускладнили розслідування, залишивши посадовців, які переглянули результати, що свідчать про провину США, стурбованими. Люди, опитані для цієї статті, говорили на умовах анонімності, посилаючись на делікатний характер поточного розслідування та твердження Трампа в певний момент про те, що відповідальність несе Іран, а не Сполучені Штати.

«Як визнає The New York Times у власному репортажі, розслідування все ще триває», — заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Люди, поінформовані про розслідування, сказали, що багато питань щодо того, чому була використана застаріла інформація та хто не перевірив дані, ще не отримали відповіді.

Однак помилка не здивувала ні нинішніх, ні колишніх посадовців.

Школа в місті Мінаб розташована на тому ж кварталі, що й будівлі, що використовуються ВМС Ірану Корпусом вартових Ісламської революції, головною ціллю військових ударів США. Місце, де розташована школа, спочатку було частиною бази. Посадовці, проінформовані про розслідування, заявили, що будівля не завжди використовувалася як школа, хоча точно невідомо, коли школа відкрилася на цьому місці.

Візуальне розслідування, проведене The Times, показало, що будівля, в якій розміщувалася школа, була відгороджена від військової бази між 2013 і 2016 роками.

Супутникові знімки, переглянуті The Times, показали, що сторожові вежі, які колись стояли біля будівлі, були знесені, три громадські входи до школи були відкриті, територія була розчищена, а ігрові майданчики, включаючи спортивний майданчик, були пофарбовані на асфальт, а стіни були пофарбовані в синій та рожевий кольори.

«Кодування цілей», надане Розвідувальним управлінням Міністерства оборони, військовим розвідувальним агентством, яке допомагає розробляти цілі, позначило будівлю школи як військову ціль, коли її передавали Центральному командуванню, військовому штабу, який контролював війну, за словами людей, ознайомлених з попередніми результатами розслідування.

Слідчі ще не до кінця розуміють, як застарілі дані були надіслані до Центрального командування, чи мало Розвідувальне управління Міністерства оборони оновлену інформацію.

Військове цілеутворення є дуже складним процесом і включає залучення кількох агентств. Багато офіцерів відповідали за перевірку правильності даних, а офіцери Центрального командування відповідають за перевірку інформації, яку вони отримують від Розвідувального управління Міністерства оборони або іншого розвідувального агентства. Але в умовах швидкоплинної ситуації, як-от на початку війни, інформація іноді не перевіряється.

Окрім Розвідувального управління Міністерства оборони та Центрального командування, слідчі вивчають роботу Національного агентства геопросторової розвідки, відомого як N.G.A., яке надає та вивчає супутникові знімки потенційних цілей.

Управління оборонної розвідки та Національне агентство геопросторової розвідки мають десятки, навіть сотні аналітиків у бойових командуваннях, які співпрацюють з військовими оперативними планувальниками та розвідувальними управліннями для розробки цілей.

Коли дані про цільове призначення Управління оборонної розвідки старіші, очікується, що офіцери розвідки використовуватимуть зображення або дані Національного агентства геопросторової розвідки для оновлення та перевірки цілі.

Хоча Трамп зробив цільове призначення військово-морського флоту Ірану головним пріоритетом війни, щоб запобігти його втручанню у світову торгівлю в регіоні, історично це не було головним пріоритетом Управління оборонної розвідки, яке більше зосереджувалося на ракетах Ірану та інших пріоритетах, таких як Китай та Північна Корея.

За словами американських чиновників, посадовці, які проводили розслідування, з’ясували, чи були якісь моделі штучного інтелекту, програми обробки даних чи інші засоби збору технічної розвідки винні в помилковому націлюванні на школу.

Хоча Claude, велика мовна модель, створена Anthropic, безпосередньо не створює цілі, вона працює з системою Maven Smart System Національного агентства геопросторової розвідки та іншим програмним забезпеченням для визначення точок інтересу для офіцерів військової розвідки.

Але офіційні особи заявили, що помилка навряд чи була результатом нових технологій. Натомість, за їхніми словами, вона, ймовірно, відображає поширену, але іноді руйнівну, людську помилку у воєнний час.

Основний висновок внутрішнього військового розслідування відображає зростаючу кількість публічних доказів, які чітко вказують на відповідальність США.

Супутникові знімки, публікації в соціальних мережах та перевірені відео, зібрані візуальною розслідувальною групою The Times, свідчать про те, що школа була серйозно пошкоджена точним ударом, який стався приблизно в той самий час, що й атаки на військово-морську базу. Аналіз Times показав, що база була знову атакована приблизно протягом двох годин після перших ударів.

На відео, опублікованому в неділю напівофіційним іранським інформаційним агентством Mehr та підтвердженому The Times, також видно, як крилата ракета Tomahawk вразила військово-морську базу поруч зі школою в Мінабі 28 лютого.

Міністр оборони Піт Хегсет та інші посадовці адміністрації відмовилися коментувати удар, окрім того, що він розслідується. Незважаючи на це, президент часом намагався звинуватити Іран.

«На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у суботу, коли Гегсет стояв поруч із ним, додавши: «Як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них немає жодної точності. Це зробив Іран».

У понеділок репортер Times запитав Трампа, чому він єдиний чиновник у його адміністрації, який звинувачує Іран. «Тому що я просто недостатньо про це знаю», – відповів пан Трамп, невірно стверджуючи, що Іран також може мати ракети «Томагавк», але додавши, що він прийме результати розслідування того, що сталося.

Хоча більшість президентів можуть утримуватися від коментарів або спростовувати свої заяви під час розслідування, Трамп не вагається висловлювати свою думку і не відступає повністю, навіть коли докази провини США накопичуються.

У вівторок Лівітт, прессекретарка Білого дому, повторила, що Трамп прийме висновки розслідування.

Хоча розслідування справи про школу ще не завершене, використання старих даних стало причиною найбільшої помилки з часів війни в Косові.

У 1999 році старі, застарілі карти та погана технічна підготовка призвели до того, що ЦРУ надало військовим помилкові дані про цільове призначення, що призвело до авіаудару по посольству Китаю в Белграді, в результаті якого загинули троє громадян Китаю. ЦРУ помилково оцінило будівлю як штаб-квартиру югославського агентства зброї.

«Підтримка бази даних є одним з основних елементів нашої розвідувальної діяльності, але вона також постраждала в останні роки, оскільки наша робоча сила була розпорошена», – заявив Джордж Дж. Тенет, тодішній директор ЦРУ, комітету Конгресу в 1999 році.