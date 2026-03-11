Згідно з попередженням, з яким ознайомилося ABC News, ФБР останніми днями попередило поліцейські департаменти Каліфорнії, що Іран може відповісти на американські атаки, запустивши дрони на західному узбережжі.

«Нещодавно ми отримали інформацію про те, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито прагнув здійснити несподівану атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів з невстановленого судна біля узбережжя Сполучених Штатів, зокрема, проти невказаних цілей у Каліфорнії, у випадку, якщо США завдадуть ударів по Ірану», – йдеться в попередженні, поширеному наприкінці лютого. «У нас немає додаткової інформації про час, метод, ціль або виконавців цієї ймовірної атаки».

Попередження пролунало якраз тоді, коли адміністрація Трампа розпочала свій постійний наступ на Ісламську Республіку. Іран відповідає ударами дронів по цілях по всьому Близькому Сходу.

Посадовці розвідки США також занепокоїлися останніми місяцями розширенням використання дронів мексиканськими наркокартелями та ймовірністю використання цієї технології для нападу на американські сили та персонал поблизу мексиканського кордону.

«Непідтверджене повідомлення свідчить про те, що невідомі лідери мексиканського картелю санкціонували атаки з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з вибухівкою проти правоохоронних органів США та військовослужбовців США вздовж кордону між США та Мексикою», – йдеться у бюлетені за вересень 2025 року, який переглянула ABC News. «Такий тип нападу на американський персонал або інтереси в Сполучених Штатах був би безпрецедентним, але є прикладом правдоподібного сценарію, хоча (картелі) зазвичай уникають дій, які можуть призвести до небажаної уваги або реакції з боку влади США».

Користувач ABC News Джон Коен, колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки, заявив, що його турбує можливість застосування дронів як з Тихого океану, так і з Мексики.

Іран може активувати сплячі осередки за межами країни, повідомляє Alert

«Ми знаємо, що Іран має значну присутність у Мексиці та Південній Америці, у них є зв’язки, у них є дрони, і тепер у них є стимул для здійснення атак», – сказав Коен. «ФБР розумно вчинило, опублікувавши це попередження, щоб штати та місцеві органи могли краще підготуватися та реагувати на такі типи загроз. Така інформація є критично важливою для правоохоронних органів».

Хоча в попередженні ФБР не уточнювалося, як або коли судна, що перевозять ударні дрони, можуть наблизитися до материкової частини США, представники розвідки давно стурбовані тим, що обладнання заздалегідь розміщене – або на суші, або на кораблях у морі – на випадок, якщо Ізраїль або США завдадуть удару по Ірану.