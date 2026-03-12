У Варшаві нагадали про обов’язковий виїзд іноземців після завершення терміну дії документів, що збіглося зі скасуванням спецзакону для біженців. Про це повідомляє Експерт із посиланням на офіційне роз’яснення польського уряду.

Новий правовий режим та 30-денний термін

З березня 2026 року в Польщі припинив дію спеціальний закон, який надавав особливі преференції українцям. Тепер громадян України розглядають на рівні з іншими іноземцями. Згідно з загальними правилами, особа має рівно 30 календарних днів, щоб залишити територію країни, якщо їй:

скасували дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

відмовили у наданні статусу біженця або додаткового захисту;

не продовжили шенгенську чи національну візу;

анулювали гуманітарний дозвіл на перебування.

Ігнорування цієї вимоги загрожує примусовою депортацією із забороною в’їзду до всієї Шенгенської зони на тривалий період. Дані порушників вноситимуть до загальноєвропейської інформаційної системи.

Скорочення виплат та обмеження підтримки

Разом зі зміною статусу українців у Польщі посилилися вимоги до перебування та соціального забезпечення. Серед ключових нововведень:

Реєстрація PESEL UKR: строк подання заяви скорочено до 30 днів після в’їзду. Соціальні виплати: допомога тепер жорстко прив’язана до рівня інтеграції особи (працевлаштування, навчання). Житло та харчування: фінансову підтримку за цими напрямками зберегли лише для найбільш уразливих категорій населення.

Хто може залишатися до 2027 року

Попри скасування спецзакону, право українців на легальне перебування в Польщі автоматично зберігається до 4 березня 2027 року. Це відповідає загальноєвропейському рішенню ЄС про продовження тимчасового захисту.

Проте механізм отримання цього захисту та умови виплат переведено в інший правовий режим, що вимагає від українців швидшої легалізації через посвідки на проживання (карти побиту) або офіційне працевлаштування.