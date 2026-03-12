З початку війни проти Ірану ВМС США майже щодня відмовляють на запити судноплавної галузі щодо військового ескорту через Ормузьку протоку, заявивши, що ризик нападів наразі занадто високий, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

За даними джерел, оцінки ВМС США свідчать про продовження перебоїв з експортом нафти з Близького Сходу та відображають розбіжність із заявами президента Дональда Трампа про те, що США готові надати військово-морський ескорт, коли це необхідно, для відновлення регулярних поставок ключовим водним шляхом, передає Reuters.

Судноплавство вузькою протокою практично зупинилося з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану понад тиждень тому, що перешкоджає експорту приблизно п’ятої частини світових запасів нафти та призводить до зростання світових цін на нафту до максимумів, яких не було з 2022 року.

Високопоставлений чиновник Корпусу вартових революції Ірану заявив, що протока закрита, і Іран стрілятиме по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти, повідомили минулого тижня іранські ЗМІ. Кілька кораблів вже постраждали.

ВМС США регулярно проводять брифінги з колегами з судноплавної та нафтової промисловості та заявили під час цих брифінгів, що наразі не можуть забезпечити супровід, повідомили три джерела в судноплавній галузі, знайомі з цим питанням.

Джерела, які відмовилися назвати свої імена через делікатність питання, сказали, що судноплавна галузь майже щодня звертається з проханнями про військово-морський супровід через протоку.

Одне з джерел повідомило, що оцінка ВМС під час брифінгу у вівторок не змінилася, і що супровід буде можливий лише після зниження ризику нападу.



ПРЕЗИДЕНТ ОБІЦЯЄ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ ЕСКОРТ

Трамп неодноразово заявляв останніми днями, що Сполучені Штати готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку, коли це необхідно.

«Коли настане час, ВМС США та їхні партнери супроводжуватимуть танкери через протоку, якщо це буде потрібно. Я сподіваюся, що це не знадобиться, але якщо це буде потрібно, ми супроводжуватимемо їх прямо через протоку», – сказав він у понеділок під час прес-конференції на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Збройні сили США почали розглядати варіанти потенційного супроводу суден через протоку, якщо їм буде наказано це зробити, заявив у вівторок генерал Ден Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

«Ми розглядаємо низку варіантів», – сказав Кейн журналістам у Пентагоні.

Посадовець США повідомив Reuters, що військові США ще не супроводжували жодного комерційного судна через протоку. Раніше того ж дня міністр енергетики США Кріс Райт видалив публікацію на X, в якій він сказав, що ВМС успішно супроводжували одне судно.

Хоча останніми днями цим водним шляхом було здійснено кілька рейсів, більшість судноплавства залишається на зупинці, сотні суден стоять на якорі.

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ У ПРОТОЦІ ЗГОРШАЮТЬСЯ

Саудівська компанія Aramco, найбільший світовий експортер нафти, заявила у вівторок, що для світових ринків нафти це матиме «катастрофічні наслідки», якщо війна проти Ірану продовжуватиме порушувати судноплавство в Ормузькій протоці.

Фахівці з морської безпеки та аналітики заявили, що забезпечення безпеки протоки буде складним, навіть якщо ці зусилля передбачають залучення міжнародної коаліції, через здатність Ірану розгортати міни або дешево виготовлені ударні безпілотники.

«Ні Франція, ні Сполучені Штати, ні міжнародна коаліція, ні хтось інший не в змозі забезпечити безпеку Ормузької протоки», – сказав Адель Бакаван, директор Європейського інституту досліджень Близького Сходу та Північної Африки.

Минулого тижня Іран використав дистанційно керований човен, навантажений вибухівкою, щоб пошкодити танкер із сирою нафтою, що стояв на якорі в іракських водах, згідно з попередніми оцінками двох джерел у службі безпеки іракських портів.

Джерело у службі морської безпеки заявило, що для забезпечення безпеки протоки США можуть взяти під контроль величезне узбережжя Ірану.

«Для цього недостатньо військово-морських суден, і ризики залишаються високими навіть за умови ескорту. Одне або два судна можуть бути перевантажені роєм (швидкохідних катерів або дронів)», – сказало джерело.

