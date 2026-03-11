Спочатку Трамп налякав Іран, що якщо що – то все. “Якщо Іран встановив якісь міни в Ормузькій протоці — а повідомлень про це ми не маємо — ми хочемо, щоб їх НЕГАЙНО прибрали! Якщо з будь-якої причини міни були встановлені і їх НЕ приберуть негайно, військові наслідки для Ірану будуть на рівні, якого ще ніколи не було. Якщо ж, навпаки, вони приберуть те, що, можливо, було встановлено, — це стане величезним кроком у правильному напрямку!”.

Йдеться про, скоріше, човни, настільки невеликі ці судна, які можуть нести 2-3 міни.

Але мабуть, Іран не дослухався до застережень, і через деякий час Трамп повідомив, що вже 10 суден потоплено, а потім Центральне командування (CENTCOM) на сторінці у соцмережі Х, що потопельників вже 16.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

«10 березня американські війська знищили низку іранських військових кораблів, у тому числі 16 мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки», – йдеться в повідомленні.

Міністр війни США теж публічно доповів про перемогу.

«16 мінних загороджувачів. Знищено. Протока заблокована. Міни не встановлено. ВМС скорочуються. Іран програє», – написав у соцмережах голова Пентагону Піт Гегсет.