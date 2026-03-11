Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 275 980 (+990) осіб
танків – 11 763 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 177 (+3) од.
артилерійських систем – 38 263 (+61) од.
РСЗВ – 1 680 (+1) од.
засоби ППО – 1 328 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 170 966 (+2 157) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі / катери – 31 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 82 791 (+281) од.
спеціальна техніка – 4 088 (+1) од.
Дані уточнюються.