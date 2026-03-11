10 березня та в ніч проти 11 на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж. Три з них виникли в житловому секторі:

у м. Миколаєві за різними адресами горіли дах житлового будинку та господарча споруда, в якій зберігалась солома, а також диван та речі домашнього вжитку в приватному будинку. Площі горіння склали 45 кв. м та 2 кв. м;

у селищі Казанка Баштанського району зайнялась літня кухня. Пожежу загасили на площі 10 кв. м.

Три інші епізоди — горіння очерету та сміття на відкритій території. Загальна площа склала понад 7200 кв. м. Вони виникли у с. Калинівка Воскресенської громади, с. Сапетня Ольшанської громади Миколаївського району та у м. Миколаєві.

Загалом від ДСНС до гасіння залучались 36 співробітників, 9 спецавтомобілів. Допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Пересадівка.