Нападник, якого Окружний суд Праги-5 визнав винним у насильстві проти групи населення і проти особи, також має заплатити потерпілій відшкодування на суму майже 30 тисяч крон.

Про це, як пише «Радіо Прага», повідомило в вівторок інтернет-видання Seznam Zprávy.

Вирок іще не набув чинності. Засуджений і прокурор відмовилися від апеляції, але таку можливість залишив собі захисник потерпілої — він вважає суму відшкодування за недостатню.

Інцидент стався вдень 12 червня 2025 року в празькому районі Баррандов. 34-річна тоді жінка родом із Запоріжжя, яка працює в Чехії косметичкою, йшла з 15-річною дочкою своєї клієнтки — яка потім зробила відеозапис нападу. Чоловік, що трапився їм по дорозі, почувши, що жінки говорять російською мовою, став лаяти їх «українськими повіями».

Відтак, як мовиться в матеріалах справи, він підійшов до жінки і видихнув їй в обличчя цигарковий дим, та відштовхнула його, після чого нападник завдав їй кілька ударів у голову й стегно і з силою кинув на асфальт, що вона вдарилася потилицею.

Все це бачила дівчина-свідок, яка підтвердила такий перебіг подій у суді. Нападник, зі свого боку, твердив, що потерпіла вдарила його в обличчя першою. Нині на суді він визнав, що під впливом алкоголю часто поводиться агресивно.

Нападник раніше був засуджений уже шість разів, востаннє теж за напад на двох українок 2023 року. Тоді він отримав умовний термін за хуліганство; як зазначив нині суддя, тепер той вирок може бути замінений на реальний і додатися до нинішнього, так що загальний термін позбавлення волі може скласти 32 місяці.

