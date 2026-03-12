Керівник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Махно передав рідним загиблого Героя поліцейського Максима Алєксєєва державну нагороду України – орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – та наказ щодо посмертного присвоєння спеціального звання «майор поліції».

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Свою службу в поліції Максим Алєксєєв розпочав ще у 2008 році. З того часу правоохоронець ніс службу на посаді інспектора-криміналіста у відділку поліції Миколаєва, а з моменту створення стрілецького батальйону поліції приєднався до його лав та став на захист країни.

Сьогодні, 12 березня, очільник обласного главку поліції разом із заступниками зустрівся із родиною колеги, який віддав життя за Україну. Присутні ушанували пам’ять загиблого захисника хвилиною мовчання.

Торік, 8 вересня, боєць стрілецького батальйону поліції Миколаївщини капітан поліції Максим Алєксєєв загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання із розмінування. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном поблизу населеного пункту в Краматорському районі поліцейський отримав надтяжкі поранення. Його евакуювали до медичного закладу, де лікарі кілька днів боролися за його життя. На жаль, 10 вересня 2025 року правоохоронець помер.

У грудні минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про посмертне відзначення державною нагородою з удостоєнням ордена «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня» майору поліції Максиму Алєксєєву.

