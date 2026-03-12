Європейська комісія звернулася до України з проханням дозволити ЄС надіслати місію для інспекції нафтопроводу Дружба. Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Кореспондент.

Єврокомісія хоче надіслати інспекційну місію на пошкоджений російською ракетою нафтопровід Дружба.

“Я можу повідомити вам, що ми запропонували місію для інспекції трубопроводу (Дружба – ред.) в Україні”, – заявила Ітконен, додавши, шо ЄС чекає на відповідь.

Щодо делегації, яку в Україну надіслала Угорщина, речниця сказала, що “не має жодних деталей”.

“Найкраще запитати безпосередньо в угорських колег… Ми все ще контактуємо з українцями, з нашими державами-членами, але я поки що не маю жодних деталей”, – сказала Ітконен.